Право собственности смогут оформить дольщики ЖК «Федоскинская слобода» в Мытищах

В ЖК «Федоскинская слобода» городского округа Мытищи кадастровый номер присвоен новому малоэтажному жилому дому. Новоселье здесь отпразднуют 75 семей. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Дому по адресу: Московская область, г. о. Мытищи, д. Аксаково, ул. Слободская, д. 2 присвоили кадастровый номер — 50:12:0060104:682.

Оперативная постановка на кадастр стала возможной благодаря работе министерства жилищной политики и управления Росреестра по Московской области.

В трехэтажном доме общей площадью более 3 тыс. кв. метров предусмотрены квартиры различной планировки — от студий до трехкомнатных евроформата. Входные группы оборудованы металлическими дверями с электронно-пропускной системой. Внутри выполнена дизайнерская отделка, спроектированы ниши для хранения колясок, велосипедов и другого имущества будущих жильцов. Территория рядом с домом благоустроена — здесь оборудованы места для отдыха, детские и спортивные площадки.

ЖК «Федоскинская слобода» представляет собой малоэтажную застройку, расположенную в Московской области неподалеку от деревни «Федоскино». В проекте предусмотрено возведение шести монолитно-кирпичных домов высотой 3 этажа и объектов инфраструктуры. В шаговой доступности расположились школы и детские сады, магазины, торговый центр, банки, салоны красоты, тренажерный зал, больницы и кафе. Есть просторный паркинг, в котором для каждой квартиры выделено машино-место.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.