Практика Главгосстройнадзора Подмосковья вошла в раздел «Белой книги» ФАС России

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В раздел «Лучшие практики реализации национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2021–2025 годы и стандарта развития конкуренции в субъектах РФ» вошла практика Главного управления государственного строительного надзора Московской области, изменившая подход к строительному надзору — «Невидимый надзор с применением квадрокоптера». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Практика основана на использовании беспилотных авиационных систем для проверки объектов на подготовительном этапе строительства. Благодаря высокотехнологичным решениям, длительность проверки сокращена с 10 дней до 20 минут.

Геодезический квадрокоптер с GPRS-модулем осуществляет съемку точек всех зданий и границ земельного участка, где проводится строительство. На основе собранных данных оператор на своем рабочем месте создает ортофотоплан и 3D-модель строительной площадки, которая затем накладывается на строительный генплан для осуществления автоматической проверки соответствия.

«Невидимый надзор» Главгосстройнадзора Московской области субъектам РФ рекомендует агентство стратегических инициатив «Смартека».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.