«Портал в ад»: эксперт выступила против расширения семейной ипотеки на «вторичку»

Специалист в области недвижимости Инна Семко заявила, что инициатива Госдумы о распространении семейной ипотеки на вторичный рынок может только навредить нуждающимся в жилье семьям, сообщает АБН24 .

«На уровне конкретных семей эта логика ясна. Во многих городах "первичку" строят несколько крупных застройщиков, берущих лучшие локации и выставляющих цены, которые делают доступ к программе семейной ипотеки иллюзорным: формально ставка низкая, но сам объект стоит как бизнес-класс», — сказала эксперт.

По ее словам, финансирование льготных ипотечных программ обходится недешево. В условиях высокой ключевой ставки государству приходится существенно субсидировать банки, покрывая разницу в процентах. Эти средства формируются из налоговых поступлений, что означает, что все налогоплательщики оплачивают льготные кредиты для ограниченного круга семей.

Существенным риском является и стремительный рост цен. На первичном рынке увеличение стоимости отчасти обосновано производственными затратами: ценами на материалы, оплатой труда строителей и расходами на продвижение. Однако цены на вторичное жилье, которое уже построено, гораздо восприимчивее к колебаниям спроса. В случае распространения программы семейной ипотеки на вторичный сегмент, в первую очередь, следует ожидать значительного подорожания жилья старого фонда, включая хрущевки и типовые дома.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.