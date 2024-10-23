Порядка 60 предприятий Подмосковья строятся на «Земле за 1 рубль»

Строительный этап своих инвестпроектов ведут 56 компаний, получивших в Подмосковье участки по программе «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«На сегодняшний день 56 инвесторов начали строительство своих объектов на участках, полученных в льготную аренду по региональной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль». Еще 6 объектов уже построены и введены в эксплуатацию. Общий объем инвестиций в эти 62 проекта технологического суверенитета оценивается в 20,9 млрд рублей. В результате запуска новых предприятий будет создано порядка 3,7 тыс. рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, строительный этап своего проекта на арендованном по ставке 1 рубль в год участке ведет ООО «Фабрика Вентиляции ГалВент». В г. о. Балашиха компания построит производственный комплекс по выпуску систем вентиляции для гражданских и промышленных объектов. Инвестиции в проект оцениваются в 1,25 млрд рублей.

Как напомнила зампред Зиновьева, всего поддержку по программе «Земля за 1 рубль» в Подмосковье уже получили более 170 инвестиционных проектов в сфере импортозамещения.

Подобрать землю для строительства производственных объектов, в том числе по программе «Земля за 1 рубль», можно на инвестиционной карте Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.