Поправки в закон о садовых участках хотят внести в 2026 году

Закон о садовых участках может быть изменен уже в 2026 году. Поправки направлены на регулирование процессов передачи общего имущества СНТ в пользование ресурсоснабжающим организациям, сообщает ТАСС .

В том числе речь идет об электросетевых или газовых организациях при проведении социальной газификации.

Подготовкой и сопровождением законопроекта занимаются Росреестр и федеральные органы исполнительной власти. Инициативу планируется представить в правительство в марте, а внести в Госдуму — в ноябре.

Ранее в Росреестре заявили, что изменения разрабатываются в целях упрощения механизма оформления прав на общее имущество СНТ.

Между тем власти продлили поддержку льготных категорий граждан в рамках программы социальной газификации на 2026 год. Льготники получают особые условия подключения дома к газовым сетям.

