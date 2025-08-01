Полуразрушенное здание фермы снесли в Можайском округе

В Можайском муниципальном округе, вблизи деревни Лубенки был ликвидирован объект нежилого назначения — здание бывшей животноводческой фермы, находившееся в аварийном состоянии. Демонтаж был проведен в рамках работ по ликвидации недостроев, самостроев, а также аварийных объектов на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Одноэтажное кирпичное здание фермы общей площадью порядка 1,6 тыс. кв. м располагалось в непосредственной близости от автомобильной дороги регионального значения «Тетерино — Мышкино — Поречье». Сельскохозяйственное сооружение изначально принадлежало совхозу, а впоследствии перешло в частную собственность. Со временем здание перестало использоваться по назначению и было заброшено, что привело к его значительному физическому износу.

Объект был обследован и по результатам технического состояния строительных конструкций признан аварийным и подлежащим сносу.

В прошлом месяце силами собственника был проведен комплекс работ по демонтажу полуразрушенного здания и расчистке участка от строительного мусора.

Освободившийся участок собственник планирует использовать в сельскохозяйственных целях.

Всего на территории Можайского муниципального округа выявлено 212 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 115 объектов, что составляет 54% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается и в настоящее время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье динамично запускают проекты реновации для решения проблемы с аварийным жильем.

«К сожалению, аварийное жилье существует в нашей стране, и, чтобы ускорить решение этой проблемы, мы запускаем проекты реновации, которые предполагают другие скорости, другое количество расселения в наших городах. Сергиев Посад, Раменское, Мытищи, Красногорск, Одинцово, Балашиха имеют безнадежно устаревшие дома, но еще не признанные аварийными», — сказал Воробьев.