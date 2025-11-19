сегодня в 16:46

Полной тезке певицы Долиной не захотели отдавать жилье после покупки

Полная тезка певицы Ларисы Долиной пострадала от схемы, по которой обманули артистку, только наоборот. Отдавать жилье после покупки ей отказались, сообщает Mash .

Лариса Александровна Долина из Омска приобрела дом и землю за 12 млн рублей. Жилье маленькое, однако к нему давали большой бонус — поместье на 240 квадратных метров.

Участок под дом выделили после его возведения. Из-за этого чиновники не захотели регистрировать имущество на Долину.

Сделка зависла. Жительница Омска передала материальные средства и осталась без имущества.

Но продавцы не были против заключения сделки. Тогда Долина отправилась в суд.

Через несколько месяцев он постановил оставить сделку в силе и обязал чиновников оформить ее.

