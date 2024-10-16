Поликлиника в Щелкове достроена свыше чем на 70%

Готовность строительства новой поликлиники Щелковской больницы в микрорайоне Лукино-Варино составляет 72%. Самые активные работы ведутся на первом этаже. На втором и третьем — полностью готовы коммуникации — вентиляция, кондиционирование, слаботочные системы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фасад здания приобретает законченный вид — ведется обшивка фасадной системой, устанавливается утеплитель.

«Новая поликлиника будет принимать 270 взрослых и 50 детей за смену. В здании оборудуют входные группы для разграничения потоков пациентов. Наиболее часто посещаемые кабинеты будут размещены на нижних этажах, менее посещаемые и административные кабинеты — на верхних. Для детей, где будут вести прием врачи, сделают зоны ожидания с игровыми комнатами. Предусмотрены отделения неотложной помощи, диагностики, физиотерапии и профилактики, терапевтическое и педиатрическое отделения, а также кабинеты узких специалистов и дневной стационар», — рассказывает главный врач Щелковской больницы Николай Красиков.

Предполагаемое окончание строительства здания — конец года. Затем планируется оснащение поликлиники высокотехнологичным оборудованием.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.