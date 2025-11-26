Поликлиника на 540 посещений в Люберцах откроется в 2026 году

В поселке Мирный городского округа Люберцы продолжается строительство современной поликлиники для взрослых и детей со встроенным постом скорой медицинской помощи. Новое учреждение будет рассчитано на 540 посещений в смену, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

«ЖК «Томилино парк» — микрорайон молодой, быстро развивается, и запрос на социальную инфраструктуру рядом с домом понятный и объективный. Строители завершают фасад здания, ведут внутреннюю отделку помещений, монтаж медицинского оборудования», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Общая площадь четырехэтажного здания с подземным уровнем составит 6,2 тыс. кв. метров. В здании разместятся взрослое и детское отделения с отдельными входами, блоки функциональной диагностики, физиотерапии и лучевой диагностики. На третьем этаже будет отдельный блок женской консультации, а также помещение ингаляционной терапии. Новое лечебное заведение укомплектуют мебелью и медицинским оборудованием. Сдать объект застройщик планирует в июне 2026 года.

При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева ведется системная работа по развитию здравоохранения в округе. Так, в 2026 году в поселке Октябрьский откроется долгожданная поликлиника на 500 посещений, а в ЖК «Люберецкий» — на 300 посещений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется важная программа по строительству поликлиник. Одна из них в Котельниках на 400 посещений в смену откроется в начале июня.

«Поликлиника в Котельниках на 400 посещений в смену почти готова. Я очень надеюсь, что в июне мы запустимся. Важно, чтобы оборудование работало, ну и, конечно, были врачи — и общей практики, и узкие специалисты. Наша задача — создать для них все условия, в том числе позаботиться о тех, кого мы приглашаем из других регионов: из Астрахани, Башкирии, Кемерово, как здесь. У нас достаточно продолжительное время действует программа социальной ипотеки для врачей, компенсация аренды жилья и другие меры поддержки», — рассказал глава региона.