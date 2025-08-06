Покупатели жилья все чаще предпочитают квартирный trade-in

Каждый пятый россиянин мечтает приобрести квартиру в Москве (23%), каждый третий (32%) — в одном из городов-миллионников России. Большинство опрошенных граждан (60%) планирует оформить ипотеку либо рассрочку, и только 22% хочет совершить сделку за наличные, сообщили РИАМО в компании Level Group, которая провела исследование, чтобы выяснить, планируют ли россияне, купившие жилье в регионах, приобрести квартиру в Москве.

Почти каждый второй (46%) приобрел квартиру в родном городе за наличные, а 40% опрошенных — с помощью ипотеки. В Москве этот процент ниже: 22% готовы совершить сделку за наличные. Большинство же (60%) рассчитывают оформить ипотеку либо рассрочку. Еще 18% готов продать имеющееся жилье для первоначального взноса.

«Сегодня у покупателей жилья все чаще наблюдается запрос на квартирный trade-in. Таким образом можно быстро и выгодно купить новую квартиру с зачетом старого жилья: как правило застройщики предоставляют дополнительную скидку в размере примерно 1–2% от стоимости квартиры. К тому же, многие девелоперы предлагают выгодные акционные предложения, которые можно комбинировать с программой trade-in: беспроцентная рассрочка без наценок, семейная ипотека без наценок, прямое снижение цен», — комментирует руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин.

Мотивацией для планирования переезда в столицу для россиян чаще всего становится работа — в этом признались 40% опрошенных. Каждый третий (31%) поделился, что стремится к лучшему качеству жизни (31%), а 13% опрошенных ссылаются на семейные обстоятельства. Еще 16% респондентов планируют переезд из-за учебы. При этом чаще всего в столице россиян привлекает развитая инфраструктура (35%), возможности для развития в карьере (55%) и возможность зарабатывать больше, чем в регионах (41%). Среди важных факторов респонденты также называли возможности достойного среднего и высшего образования для детей (15%).

Главной мотивацией покупки квартиры в родном городе был ценовой фактор — стоимость жилья в регионах значительно ниже аналогичного по площади в столице. В этом опрошенные признавались чаще всего — в 38% случаев. В равной степени была важна и близость родителей и других родственников — этот фактор опрошенные называли в 41% случаев. Среди других причин выбора квартир в регионах респонденты назвали тихую и спокойную жизнь (19%), хорошую экологию (18%), а также нежелание менять место работы (26%).