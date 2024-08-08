Подрядчик приступил к строительству ФАПа в деревне Колычево Егорьевска

Строительство ведется в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

Площадь одноэтажного здания составит 200 кв. метров. В фельдшерском здравпункте разместятся кабинеты фельдшера, смотровая, процедурная и стерилизационная комнаты, прививочный кабинет для взрослых и детей, палата для более длительного пребывания пациентов и помещение для персонала.

На прилегающей территории будет организована парковочная зона, высажены деревья и кустарники.

Количество обслуживаемого населения составит более 1,1 тыс. человек.

Работы планируют завершить в декабре 2024 года.

В округе Егорьевск в этом году будут сданы еще два ФАПа — в селе Лелечи и деревне Поповская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.