Подрядчик начал работы по капитальному ремонту школы № 6 в Балашихе

В мкр. Саввино на улице 1 Мая, д. 6, подмосковной Балашихи продолжаются работы по капитальному ремонту средней школы № 6. Подрядчик завершает демонтажные работы, приступил к отделочным и общестроительным работам, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы идут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Площадь объекта — 1216,3 кв. м. Планируется, что в здании отремонтируют кровлю, утеплят и обновят фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери, проведут внутренние ремонтные работы. Для детского сада закупят новую мебель и оборудование. Переделка коснется и прилегающей территории.

Обновленное дошкольное учреждение откроется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.