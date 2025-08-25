Подмосковным медикам упростили оформление выплаты по аренде жилья

На портале госуслуг Московской области оптимизирована услуга по оформлению ежемесячной выплаты медицинским работникам по аренде жилья. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи региона.

«С начала года подмосковные медработники подали более 8 тысяч заявлений на выплату по аренде жилья. Теперь онлайн-услуга стала еще удобнее. В обновленной электронной форме больше не нужно вводить расчетный счет — достаточно указать номер зарплатной карты «МИР», а умный сервис мгновенно проверит его корректность и сразу сообщит об ошибке, если она допущена», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Оформить выплату могут специалисты с высшим или средним медицинским образованием, которые являются сотрудниками медучреждений государственной системы здравоохранения Подмосковья и работают не менее чем на одну полную ставку. При этом у заявителя и членов его семьи не должно быть в собственности жилья на территории Московской области.

Сумма компенсации по аренде жилья составляет от 20 до 30 тыс. рублей, в зависимости от городского округа, где трудоустроен специалист. В случае если за выплатой обращается семья, в которой оба супруга — медработники, то они получат от 30 до 45 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.