Подмосковные застройщики поддержали введение новых стандартов развития ИЖС

В рамах международного архитектурного фестиваля «Зодчество 2025» состоялся круглый стол «Стандарты развития территорий индивидуальной жилой застройки в Московской области», организованный Мособлархитектурой при поддержке ассоциации проектировщиков Московской области. Участники дискуссии — представители ведущих девелоперских компаний и профессионального сообщества — поддержали инициативу по внедрению новых стандартов ИЖС. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина представила ключевые требования документа, который в ближайшее время пройдет необходимые согласования. Среди них централизованные инженерные сети и запрет на использование индивидуальных септиков и бурение индивидуальных скважин; энергообеспечение, наличие инфраструктуры и благоустройства (не менее 15% территории). Обязательны подъездные дороги с твердым покрытием, видеонаблюдение, система пожаротушения. Также необходимы единые правила эксплуатации: типовая форма устава поселка будет регулировать вопросы допустимого уровня шума, пропускного режима, внешнего вида зданий и ограждений, содержания домашних животных.

Александра Кузьмина особо отметила экологические риски бесконтрольного развития ИЖС.

«Московская область не заинтересована во временщиках, сюда надо приходить работать надолго, с социальной ответственностью, с любовью к региону. Стандарты для ИЖС говорят в пользу того, что больше недобросовестным застройщикам нельзя будет быстро заработать и убежать, свалив все инфраструктурные проблемы на регион», — подчеркнула Кузьмина.

Представители девелоперского сообщества восприняли новые правила как позитивный сигнал для отрасли.

Участники круглого стола единодушно отметили, что стандарты открывают новую эру в развитии индивидуального жилищного строительства в Подмосковье. Документ позволит защитить права покупателей, сохранить экологический баланс региона и создать условия для работы профессиональных девелоперов, нацеленных на долгосрочное развитие.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

Воробьев отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.