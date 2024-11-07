Подмосковные специалисты завершают капремонт стадиона «Олимп» в Мариуполе

Подмосковье завершает капитальный ремонт стадиона «Олимп» в Мариуполе. Этот спортивный объект, имеющий важное значение для региона, получил обновленную инфраструктуру и современное оборудование, что позволит проводить на нем спортивные и массовые мероприятия на высоком уровне. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Основной футбольный газон размером 70×100 метров полностью соответствуют современным требованиям и станет удобным местом для тренировок и соревнований.

Общая площадь восстановленного объекта составляет более 1800 квадратных метров. В процессе ремонта был отреставрирован фасад здания, проведены работы по замене кровли, установлены новые окна и двери, модернизированы системы электроснабжения и канализации. Также в настоящее время завершается обновление слаботочных систем, что обеспечит современный уровень технологической оснащенности арены.

Кроме того, на стадионе идет обновление спортивных площадок для мини-футбола и тенниса, а также беговых дорожек. Ведутся работы по восстановлению зрительных трибун, вмещающих 1 400 зрителей, а также помещений административно-бытового корпуса, где созданы комфортные условия для спортсменов, инструкторов и тренеров.

«Стадион «Олимп» станет не только символом восстановления большого спорта в Мариуполе, но и современной спортивной площадкой для всех горожан, способной вдохновить на здоровый образ жизни и активный досуг. Обновление инфраструктуры позволит проводить здесь тренировки и соревнования для жителей всех возрастов, повышая уровень массового спорта в регионе», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Работы на объекте курируются ППК «Единый заказчик в сфере строительства», а специалисты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» и ФАУ «РосКапСтрой» обеспечивают ежедневный контроль на каждом этапе восстановительных работ.

ГБУ МО «УТНКР» участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с начала проводимых работ. Производит обследование пострадавших объектов, сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона. Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» представлена на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.