Подмосковные специалисты приступили к восстановлению стадиона «Авангард» в Луганске

Специалисты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» (ГБУ МО «УТНКР») приступили к техническому обследованию пострадавшего в результате военных действий стадиона «Авангард» в Луганске. Стадион, вмещающий около 22 тысяч зрителей, был поврежден артиллерийскими ударами и прямыми попаданиями снарядов, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Сооружение, построенное в 1951 году, является важным спортивным объектом региона, и его восстановление играет ключевую роль в инфраструктурных проектах Донбасса. Для оценки состояния объекта используются современные технологии, такие как оборудование для неразрушающего контроля, 3D-сканеры, создающие цифровые модели объекта, что позволяет детально анализировать состояние всех строительных конструкций.

По завершению обследования будет подготовлено техническое заключение, в котором будут указаны обнаруженные дефекты и степень их аварийности. Эксперты уделяют особое внимание прочности конструкций, состоянию инженерных систем, фасадов, кровли и фундаментов.

«Мы пристальное обследуем каждый объект, подлежащий восстановлению, особенно такой значимый, как стадион «Авангард». Используя современные технологии, мы можем с высокой точностью оценить степень повреждений и составить план дальнейших работ. Это позволит восстановить стадион в кратчайшие сроки и вернуть его в эксплуатацию для жителей Луганска», — рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

С начала восстановительных работ в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, ГБУ МО «УТНКР» активно участвует в восстановлении пострадавших объектов. Эксперты ежедневно следят за ходом ремонтных и строительных работ на ключевых объектах, сопровождая каждый этап процесса.

Дополнительную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно найти на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.