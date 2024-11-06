сегодня в 18:30

Подмосковные производители представили свою продукцию на выставке товаров в Китае

С 5 по 10 ноября в Шанхае проходит VII Китайская международная выставка импортных товаров и услуг. Продукцию собственного производства под национальным брендом «Made in Russia» {«Сделано в России»} представили 2 подмосковные компании, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В открытии экспозиции приняли участие директор департамента Евразии министерства коммерции КНР, заместитель министра промышленности и торговли РФ, генеральный директор Российского экспортного центра, генеральный консул России в Шанхае, торговый представитель РФ в КНР.

Так, посетители выставки могут попробовать русские блины от производителя «Щелковский МПК», выпускающего товары под брендом «Сибирская коллекция», а также — протеиновое мороженое «Айскро» от «Иль МИО Мороженко».

При поддержке Российского экспортного центра в выставке принимают участие 97 отечественных компаний из 38 регионов страны, представляя продукцию под национальным брендом. При этом, 69 из указанных предприятий относятся к агропромышленному комплексу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.