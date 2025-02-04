Подмосковное фермерское хозяйство построит колбасный цех и магазин

Главгосстройнадзор Московской области проверил ход строительства производственного комплекса и магазина крестьянско-фермерского хозяйства «Еремино Поле» на Олимпийском проспекте в Мытищах, сообщает пресс-служба ведомства.

На площадке возводят двухэтажный производственный корпус площадью 2,6 тыс. квадратных метров и фирменный магазин площадью 205 квадратных метров.

В производственном корпусе предусмотрены помещения приемки, разделки, хранения и подготовки сырья, помещения для хранения готовой продукции с учетом технологических процессов, особенностей производства и санирных требований. Вход на производство предусмотрен через специальный санпропускник. Также в корпусе будет лаборатория и все необходимые помещения для персонала.

В магазине будет представлена фирменная продукция КФХ «Еремино поле»: колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, продукция из шпика и консервы.

На сегодняшний день строительная готовность объекта — 80%, открыть фермерскую торговую точку и новое производство планируют уже этой весной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.