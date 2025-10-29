В Тосно дан официальный старт региональному дню III Всероссийского муниципального форума по теме «Социальная политика будущего: решения, которые меняют муниципалитеты». Подмосковье на встрече представляют: глава Можайского муниципального округа — Денис Мордвинцев и председатель Совета депутатов городского округа Солнечногорск Марина Веремеенко. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Подмосковья.

Вместе с федеральными и региональными экспертами, представителями муниципальной власти обсуждаются новые подходы в развитии социальной инфраструктуры, меры поддержки людей и укрепления качества жизни на местах.

С приветственными словами к участникам обратились представители федеральных структур и руководства региона. Участники отметили ключевую роль местного самоуправления — муниципалитеты находятся ближе всего к людям и первыми решают важнейшие вопросы жителей. Особо подчеркнули важность всесторонней поддержки защитников Родины, вернувшихся к служению на благо муниципалитетов — для них будут созданы все условия для эффективной интеграции в работу.

Участникам будут продемонстрированы успешные практики и современные социальные проекты, реализуемые в Ленинградской области, которые станут ориентиром для развития территорий по всей стране.

