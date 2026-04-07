Подмосковье приняло объекты ЖКХ из четырех округов

Московская область приняла в собственность коммунальные предприятия и имущественные комплексы из Воскресенска, Солнечногорска, Дмитровского и Чехова для дальнейшего обслуживания и модернизации. Объекты переданы в профильные ведомства региона и включат в госпрограммы ремонта, сообщает пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.

В собственность региона перешли предприятия, а также движимое и недвижимое имущество коммунального назначения. Из Воскресенска передано МУП «Белоозерское жилищно-коммунальное хозяйство». В его состав входят 696 объектов недвижимости, включая артезианские скважины, насосные станции, очистные сооружения, сети водоснабжения и канализации, а также земельные участки площадью 7,5 га. Кроме того, область получила 37 единиц спецтехники и 560 единиц оборудования.

Из Солнечногорска передано МКП «Имущественный комплекс жилищно-коммунального хозяйства». Комплекс включает 521 объект недвижимости и 1468 единиц движимого имущества. Из Дмитровского округа регион принял МУП «Дмитровское управление жилищно-коммунального хозяйства» с 238 объектами, среди которых котельные, сети теплоснабжения, газораспределительный пункт и центральный тепловой пункт. Из Чехова передано ГУП «Чеховское жилищно-коммунальное хозяйство» с 237 объектами недвижимости и 1660 единицами движимого имущества.

«Коммунальные предприятия и имущество из Воскресенска и Чехова переданы в ведомственное подчинение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, а Дмитровского и Солнечногорского округа — Министерства энергетики. В будущем объекты будут внесены в планы по ремонту и модернизации в рамках государственных программ. Это позволит повысить надежность и качество коммунальных услуг для жителей Подмосковья», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.