Подмосковье поделилось своими лучшими практиками с Карелией

Комитет по конкурентной политике Московской области провел межрегиональное ВКС-совещание с Минэкономразвития Республики Карелия . Мероприятие состоялось при содействии подмосковного отделения «ОПОРА РОССИИ» и стало логическим продолжением успешного участия ее представителей в экономическом форуме «Карелия 2025». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ключевой темой этой встречи стало развитие закупочной деятельности в рамках 223-ФЗ.

«Московская область по праву считается одним из лидеров в сфере организации закупок и земельно-имущественных торгов. В ходе сегодняшней встречи мы представили коллегам из Карелии наши ключевые достижения, подробно рассказали о централизации закупок и торгов в Подмосковье, а также затронули вопросы совершенствования конкурентной среды. Этот обмен опытом, несомненно, будет полезен для развития контрактных систем в обоих регионах», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В ходе встречи стороны также обсудили перспективы внедрения медиации, как эффективного инструмента досудебного урегулирования споров, в корпоративных закупках.

«Развитие межрегиональной коммуникации играет важную роль для совершенствования контрактной системы в целом, а также развития специфических инструментов взаимодействия участников контрактных отношений таких, каким, например, является медиация, становящаяся в последние годы все более востребованным механизмом», — сказала заместитель министра экономического развития Республики Карелия Ольга Бортник.

Участники настроены на дальнейшее взаимодействие и продолжение диалога.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.