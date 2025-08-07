Почти 790 га земли передали фермерам Подмосковья без торгов с начала года

В Московской области с начала года 24 земельных участка сельскохозяйственного назначения переданы в аренду без проведения торгов крестьянским фермерским хозяйствам (КФХ) и сельскохозяйственным организациям, участвующим в программе господдержки в сфере развития сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«Министерство имущественных отношений Московской области предоставило в аренду без проведения торгов 24 земельных участка общей площадью почти 790 га. 21 земельный участок площадью 753 га в городских и муниципальных округах Чехов, Истра, Коломна, Павлово-Посадский, Рузский, Воскресенск, Щелково, Подольск, Егорьевск и Серпухов предоставлен крестьянским фермерским хозяйствам, а 3 участка площадью более 34,7 га в городском округе Серпухов переданы сельхозорганизациям региона», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

К примеру, КФХ «Фермерское поле» на переданных 3,2 га областной сельхозземли вблизи деревни Кутьино городского округа Подольск собирается организовать рыбную ферму, при этом максимально сохранив ландшафт и деревья.

А КФХ в Орехово-Зуевском округе почти 100 га переданной сельхозземли будет использовать для развития семейного дела — «Фермы Морозовых», которая находится возле деревни Беливо. Супруги Морозовы выкупили старую ферму и начали ее всестороннее восстановление — делают ремонт и создают поголовье. Ферма разводит овец, коз, коров, кроликов и птицу — индюшек, кур, уток, гусей, бройлеров и перепелов. Переданные гектары фермеры собираются использовать для заготовки корма и сена, а также для расширения фермы. В планах семьи Морозовых — довести поголовье баранов и овец до 1 000 голов, приобрести еще 10-100 бычков породы герефорд для откорма, а также завести лошадей. А переданные 161 га земли помогут прокормить всех животных молодого фермерства.

Земельные участки сельхозназначения государственной или муниципальной собственности могут получить в аренду на срок до 5 лет сельскохозяйственные организации, получающие господдержку в сфере развития и ведения сельского хозяйства, а также крестьянские фермерские хозяйства. По истечении 3 лет с момента заключения договора аренды, при условии использования земельного участка по целевому назначению, у арендатора возникает право оформить земельный участок в собственность.

В этом году для фермеров и сельхозтоваропроизводителей предусмотрено более 30 мер государственной поддержки, информация о которых переведена для удобства в цифровой формат. На интерактивном сервисе можно узнать список необходимых документов под каждую субсидию или грант, требования к получателям, цели направления расходов и правила подачи заявок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.