Почти 30 домов расселили в Нижегородском районе по реновации

В Нижегородском районе ЮВАО в рамках программы реновации завершили расселение 29 домов. Теперь их бывшие жители обустраиваются в современных квартирах с усовершенствованной чистовой отделкой, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Первая новостройка на шоссе Фрезера в Нижегородском районе была передана под заселение в 2020 году. На сегодня количество таких жилых комплексов достигло пяти. Туда переехали все жители 29 домов, из них 14 зданий уже демонтировали. На месте сноса появится новое жилье по программе реновации с сопутствующей инфраструктурой. Всего в Нижегородском районе необходимо расселить 92 жилых дома», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Благодаря этому всего новые квартиры получат около 14,5 тыс. жителей Москвы.

С момента старта программы реновации в Москве уже расселили и снесли 618 старых домов. Их бывшие жители теперь проживают в новых квартирах с качественной улучшенной отделкой.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал про переселение по реновации в Тимирязевском районе.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствую инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».