Почти 20 га земли передали фермерам Егорьевска для развития пчеловодства

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов отметил, что земельные участки сельхозназначения предоставляются в аренду без торгов крестьянско-фермерским хозяйствам, действующим в регионе, в соответствии с Земельным кодексом РФ и Федеральным законом от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Эта мера помогает фермерским хозяйствам в их развитии, а также позволяет вовлечь земли сельскохозяйственного назначения в оборот.

КФХ «Пчелка Аня» — молодое егорьевское хозяйство, которое занимается пчеловодством. В хозяйстве 41 семья неагрессивных пчел породы Карника, которая отличается продуктивностью и хорошей адаптивностью к погодным условиям.

Как рассказал глава КФХ «Пчелка Аня» Сергей Александрович Чердаков, земельный участок он получил вблизи д. Чадлево. Ранее ему, как КФХ, предоставили участки площадью 33 га из муниципальной собственности. К этому году 13 га из переданной сельхозземли фермер уже расчистил, обработал и засеял медоносным клевером, чтобы впоследствии создать здесь пасеку для пчелиных семей. Остальные земли пока находятся в разработке и также планируются к засеванию медоносами — клевером и люцерной. А вот переданные 20 гектаров Сергей Александрович планирует использовать под рапс, который также является медоносом.

В ведомстве добавили, что для аграриев и фермеров региона действует господдержка — в этом году предусмотрено более 30 субсидий по различным направлениям деятельности. Все меры собраны на интерактивном сервисе на портале «Мой АПК» — здесь представлены требования к получателям, список необходимых документов и другие инструкции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.