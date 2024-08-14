Почти 2 тыс рабочих мест создадут в ЖК «Мытищи Парк» для жителей Подмосковья

В Подмосковье строят современные жилые комплексы для комфортной жизни и работы. В ЖК «Мытищи Парк» для жителей Московской области будет создано 1,7 тыс. новых рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Примерно 500 сотрудников потребуется, чтобы обеспечить работу социальной инфраструктуры, еще 1,2 тыс. человек смогут быть полезны в стрит-ритейле и трудиться продавцами, стилистами, бариста, официантами, менеджерами и флористами.

Помимо жилых домов, в проект «Мытищи Парк» входит две школы на 1 100 и 850 учеников, три детских сада на 300, 450 и 200 малышей, поликлиника на 255 посещений в смену, а также отдел полиции и многоуровневый паркинг. Один из детских садов уже работает, две школы и детский сад строятся.

Большой приток рабочих мест обеспечит уличный ритейл. На первых этажах жилых зданий расположат коммерческие помещения: супермаркеты, аптеки, салоны красоты и разнообразный общепит — и для их работы потребуется нанять более 1,2 тыс. сотрудников разных специальностей. Общая площадь коммерческих помещений при этом составит более 30 тыс. кв. метров.

«У нас большие планы по развитию инфраструктуры комплекса. Объектов много, и мы делаем все, чтобы каждый из них был максимально полезным как для жителей, так и для экономики региона в целом. Школы, детские сады и поликлиника, которые мы сейчас строим, позволят создать сотни рабочих мест для таких востребованных специалистов, как учителя и врачи», — отметил руководитель проекта «Мытищи Парк» группы «Самолет» Евгений Архаров.

ЖК «Мытищи Парк» возводится в городском округе Мытищи. В комплексе уже построено три дома общей жилой площадью более 178 тыс. кв. метров. Параллельно со школами и детским садом здесь сейчас строятся еще четыре корпуса: два почти готовы, и еще два находятся на ранних этапах строительства. Ближе к завершению проекта на его территории проведут экотропу и прогулочные бульвары, а в каждом дворе оборудуют площадки для отдыха и занятий спортом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.