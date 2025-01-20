«Почта России» построила 4 отделения в Подмосковье в 2024 году

В 2024 году в Подмосковье «Почта России» построила по технологии быстровозводимых конструкций (БВК) четыре отделения. Теперь новые офисы будут обслуживать более 13 тыс. подмосковных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Почтовые отделения построили в селах Жаворонки Одинцовского округа (143020), Костино Дмитровского городского округа (141829), Темпы Талдомского округа (141950) и в деревне Морозово Раменского округа (140166).

В новых отделениях, построенных по принципу БВК, оборудованы комфортные места для сотрудников. Они оказывают жителям все почтовые и финансовые услуги. С помощью оператора даже можно воспользоваться сервисами портала госуслуг. Кроме этого, каждый желающий сможет взять на почте медицинские бытовые приборы и самостоятельно измерить давление, уровень кислорода в крови, температуру тела.

При строительстве зданий использованы современные технологии, что позволяет достаточно быстро построить, провести инженерные коммуникации, интернет, установить новое оборудование. Системы кондиционирования и обогрева воздуха позволяют отделениям работать в любую погоду и время года.

«Для нас важно, чтобы жители небольших населенных пунктов могли пользоваться почтовыми услугами наравне с городскими. Установка нового модернизированного отделения — это оптимальное решение для местных жителей, которые уже сейчас могут получить все почтовые услуги рядом с домом», — рассказал директор макрорегиона Москва Почты России Сергей Бритвин.

Всего в 2024 году Почта России завершила ремонт 19 почтовых отделений Подмосковья, из них четыре построила из быстровозводимых конструкций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.