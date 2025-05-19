По иску прокурора Подмосковья часть акватории изъята из незаконного владения

Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области проверила, как исполняется водное и земельное законодательства во время использования участков земли в береговой полосе реки Комариха в Дмитровском муниципальном округе Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Выяснилось, что, несмотря на требования законодательства, в округе сформирован земельный участок категории «земли сельскохозяйственного назначения». Он мог применяться «для дачного строительства». Участок пересекает границы акватории и 20-метровую береговую полосу водного объекта.

Суммарная площадь пересечений равна 8,6 тыс. «квадратов». Участком земли владеют двое физических лиц.

На основе этого природоохранный прокурор подал обращение в Дмитровский городской суд. Он попросил изъять в собственность РФ часть участка земли, который находится в акватории и береговой полосе водного объекта, и поменять данные в Едином госреестре недвижимости.

Иск природоохранного прокурора судья посчитал обоснованным. Его удовлетворили. За исполнением решения следит природоохранная прокуратура.