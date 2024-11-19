Площадку для выгула собак в Савеловском районе освободили от незаконной постройки

В САО было демонтировано строение, нелегально возведенное на специально обустроенной площадке для игр и дрессировки собак, рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Незаконная постройка была обнаружена в ходе мониторинга Савеловского района на ул. Бутырская: металлический бокс без разрешительной документации располагался на территории площадки для выгула собак.

Нарушение оперативно устранили: площадку освободили от незаконной постройки. Теперь у четвероногих друзей появилось больше места для прогулок на свежем воздухе.

«Огороженные площадки в жилых кварталах востребованы у владельцев собак и сегодня они — неотъемлемая часть развитой городской инфраструктуры. Подобные обустроенные зоны позволяют хозяевам с комфортом проводить время с питомцами, не доставляя неудобств окружающим. Для организации специально выделенных территорий для выгула животных существуют свои нормы и требования. И самовольное размещение на них каких-либо построек является нарушением, которое инспекция не может игнорировать», — рассказал Иван Бобров.

На сегодняшний день в Москве идет последовательная работа по освобождению городского пространства от незаконных зданий, строений и сооружений. Госинспекция по недвижимости тщательно обследует каждый район Москвы на предмет соблюдения земельного законодательства.