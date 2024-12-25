Пятую лесопожарную станцию открыли в Подмосковье после капремонта

ЛПС III типа «Наро-Фоминск» Наро-Фоминского-Звенигородского филиала ГАУ МО «Центрлесхоз», силы и средства лесопожарных формирований которой расположены в юго-западной части Московской области, вблизи городских округов с высокой рекреационной нагрузкой: Одинцовский, Рузский, Подольск, Чехов, открыли после капитального ремонта. Эта станция стала пятой в Подмосковье, где был произведен капремонт по программе, утвержденной Комлесхозом. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«Абсолютный приоритет в нашей работе — создание условий для работы и отдыха лесных пожарных, поэтому программу, рассчитанную до 2027 года, мы будем продолжать. У нас всего 28 лесопожарных станций и каждой коснется либо капитальный ремонт, либо возведение новых корпусов по технологии быстровозводимых конструкций, и, конечно, дооснащение специальной лесопожарной и лесохозяйственной техникой», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Обновленная ЛПС позволит не только сократить время реагирования на лесные пожары, но и полноценно и оперативно проводить необходимые противопожарные мероприятия. На ЛПС-3 «Наро-Фоминск» этим займутся 21 человек личного состава и 13 единиц специализированной лесопожарной техники.

Дополнительным подарком для лесных пожарных ЛПС-3 «Наро-Фоминск» стало вручение установки противопожарной высокого давления и двух бензомоторных пил.

В завершении церемонии открытия обновленной лесопожарной станции почетными грамотами и благодарственными письмами ГАУ МО «Центрлесхоз» были награждены лучшие работники ЛПС «Наро-Фоминск» и «Голицино» Наро-Фоминского-Звенигородского филиала.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.