Пять семей Лобни получили жилищные сертификаты
Фото - © Администрация г.о. Лобня
Глава городского округа Лобня Анна Кротова вручила жилищные сертификаты переселенцам из аварийного жилья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Первыми участниками программы в 2025 году стали 5 семей. Благодаря сертификатам они смогут приобрести новое, комфортное жилье.
Анна Владимировна поздравила жителей с этим важным событием и вручила им памятные подарки.
Программа выдачи жилищных сертификатов для переселения из аварийного фонда возобновлена с 1 июня 2025 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Условия участия:
- подать заявление в администрацию необходимо до 1 августа 2025 года;
- после одобрения заявки у участников есть 4 месяца на выбор нового жилья;
- до переезда семья продолжает проживать по прежнему адресу.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.
«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.