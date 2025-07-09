Пять семей Лобни получили жилищные сертификаты

Первыми участниками программы в 2025 году стали 5 семей. Благодаря сертификатам они смогут приобрести новое, комфортное жилье.

Анна Владимировна поздравила жителей с этим важным событием и вручила им памятные подарки.

Программа выдачи жилищных сертификатов для переселения из аварийного фонда возобновлена с 1 июня 2025 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Условия участия:

подать заявление в администрацию необходимо до 1 августа 2025 года;

после одобрения заявки у участников есть 4 месяца на выбор нового жилья;

до переезда семья продолжает проживать по прежнему адресу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.