Пять семей из Солнечногорска получили ключи от новых квартир

Пятисекционный многоквартирный дом в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске построили в рамках региональной программы по президентскому нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Всего в этот дом должны переехать около 400 переселенцев из аварийного жилья. Счастливыми обладателями ключей уже стали пять семей. В том числе и счастливая семья Ушаковых.

Комфортная трехкомнатная квартира в новом доме. Свежий ремонт. Доступность всей необходимой для качественной жизни инфраструктуры: школа, торговый центр, поликлиника, скоро откроется и новый детский сад на 320 мест.

Сюда семья переезжает из микрорайона Центральный. Дома там несколько лет назад были признаны аварийными. Соответственно и условия для проживания в последние годы оставляли желать лучшего.

В помещениях выполнена внутренняя отделка, установлена сантехника, электроплиты и пожарные извещатели. Рядом с домом благоустроена территория: есть парковочные места, игровая и спортивная площадки для детей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.