Пищеблок школы № 1 в Чехове отремонтируют к новому учебному году

В рамках подготовки к новому учебному году проведен мониторинг ремонта помещения и фасада пищеблока дошкольного отделения школы № 1. По поручению главы округа Михаила Собакина его заместитель Денис Разуваев провел мониторинг работ, сообщает пресс-служба администрации горокруга Чехов.

Сейчас проходят ремонтные работы фасада пищеблока. Особое внимание было уделено качеству строительных материалов, соблюдению сроков выполнения работ подрядной организацией, а также контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и требований. На данный момент ремонтные работы в пищеблоке практически завершились. Уже выполнены покраска стен и потолков, замена электропроводки, выключателей, розеток и осветительных приборов. Продолжаются работы по ремонту части фасада.

Обновленный пищеблок полностью готов к началу нового учебного года и будет функционировать для обслуживания воспитанников дошкольного отделения школы уже с 12 августа 2024 года.

«По итогу встречи руководству учреждения и профильному управлению были поставлены задачи и даны поручения для контроля и оперативного решения», — отметил Денис Разуваев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.