Писатель Глуховский* купил элитную квартиру в Хамовниках за 200 млн руб для мамы

Писатель Дмитрий Глуховский* не только переоформил почти всю свою недвижимость на маму, но и приобрел ей элитную квартиру в столичных Хамовниках за 200 млн рублей, сообщает SHOT .

Лариса Вениаминовна стала одной из самых богатых пенсионерок в России в плане недвижимости. Ранее сын переписал на нее элитные квартиры в Москве, чтобы их не изъяли в пользу государства. Они находятся на Петровке и стоят в общей сложности около 210 млн рублей. Площадь одной квартиры — 160 «квадратов», второй — 145.

Также Глуховский* купил матери квартиру в Хамовниках. Элитное жилье площадью 81,3 кв. м расположено в жилом комплексе White Khamovniki в Олсуфьевском переулке. Кроме того, к нему прилагается большое машино-место. Сама квартира стоимостью 200 млн рублей располагается на третьем этаже.

Еще у Ларисы Вениаминовны есть загородный дом в Одинцовском округе площадью 150 кв. м и стоимостью около 30 млн рублей. В общей сложности женщина является обладательницей недвижимости на общую сумму 440 млн рублей.

При этом Ларисе Вениаминовне не хватает средств, чтобы оплачивать коммунальные платежи. Всего она должна за ЖКУ около 360 тыс. рублей. Женщина пыталась оспорить долг в суде, но проиграла.

Между тем приставы арестовали оформленное на Глуховского* жилье на Кутузовском проспекте. С сентября 2024 года у писателя накопились около 100 тыс. рублей долга за ЖКУ.

*Внесен Минюстом РФ в список иноагентов.