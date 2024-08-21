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Первый замминистра стройкомплекса Подмосковья проверил ход капремонта школы в Павловском Посаде

Первый замминистра стройкомплекса Подмосковья Марат Сибатулин проверил ход капремонта корпуса МОУ «Лицей № 2» имени В. В. Тихонова в переулке Корнево-Юдинский в Павловском Посаде. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

На объекте 110 рабочих и 2 единицы техники, выполняется покраска стен устройство потолков внутри помещений, монтаж инженерных сетей и установка сантехнического оборудования, также ведутся работы по благоустройству территории. Площадь объекта составляет 5,4 тыс. кв. метров.

В школе завершается чистовая отделка помещений, ведется сборка новой мебели в классах.

По словам Марата Сибатулина, общая стройготовность сейчас порядка 90%. «Подрядчик ООО «СТК-Строй» увеличил количество людей на объекте, нарастил темпы работ. Со следующей недели приступает к пусконаладке инженерных систем», — отметил он.

Открыть свои двери обновленная школа должна уже в первый учебный день 2 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.