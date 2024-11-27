Первый этап реконструкции музея-заповедника в Чехове завершится до конца года

В Чехове завершаются работы первого этапа по реконструкции комплекса зданий музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово». Совсем скоро здесь откроется современный визит-центр, об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы будут проведены в несколько этапов в рамках региональной госпрограммы.

На площадке 38 рабочих и 3 единицы техники. В рамках первого этапа работ возведен инженерно-технический блок, где будут располагаться склады и хранилища, диспетчерская, центральная котельная, службы, занимающиеся ремонтом и техобслуживанием. Сейчас в здании ведется монтаж инженерных сетей, отделка помещений.

Параллельно в визит-центре ведется расстановка мебели, электромонтажные работы, пусконаладка инженерных систем. На парковочном пространстве рабочие устанавливают опоры наружного освещения, ведут работы по благоустройству. Завершить эту стадию проекта и передать помещения сотрудникам музейного комплекса планируется до конца декабря.

В рамках первого этапа работ возведены инженерно-технический блок и здание визит центра, обновлено административное здание, благоустроена прилегающая территория.

По мнению сотрудников музея, реконструкция «Мелихово» — это не только обновление зданий и инфраструктуры, но и создание новой атмосферы комфорта для посетителей, которые смогут еще глубже погрузиться в мир чеховских произведений.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.