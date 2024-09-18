Первая школа на 1,1 тыс мест в ЖК «Мытищи Парк» готова на 60%

Строительство первой школы в ЖК «Мытищи Парк» для 1 100 учеников завершено на 60%. Социальный объект возводят в городском округе Мытищи в рамках КРТ за счет внебюджетных источников финансирования, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В настоящий момент на строительной площадке объекта завершены монолитные работы, на 90% готова кладка стен. Внутри здания идут отделочные работы, завершается штукатурка стен, в части помещений уже приступили к чистовой отделке. Параллельно ведется монтаж внутренних и наружных инженерных сетей. Вместе с тем, строители почти завершили установку окон и приступили к монтажу витражей. Всего на объекте задействовано 115 человек и четыре единицы техники.

Четырехэтажное здание школы общей площадью 13,2 тыс. кв. метров расположится на участке в 2,6 га по адресу: городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Силикатная. Новая школа получит лаконичный архитектурный облик в светлых оттенках с бирюзовыми акцентами. Фасадное решение здания выдержано в дизайн-коде всего проекта «Оттенки севера», что позволит гармонично вписаться в окружающую жилую застройку.

В образовательной организации смогут обучаться 44 класса по 25 человек. Девелопер оборудует комфортные классы, создаст пространства для творчества и социальной активности школьников. Вместе с учебными кабинетами здесь появятся лаборатории, мастерские по работе с деревом и металлом, обработке ткани, кабинеты кулинарии, многофункциональные помещения для групп продленного дня. На каждом этаже оборудуют зоны для отдыха на перемене. Благодаря продуманному остеклению все школьные пространства получат много естественного света, а современное учебное оборудование позволит сделать образовательный процесс комфортным и интересным.

«Центром притяжения» новой школы станет двусветный актовый зал высотой более 6 метров, куда можно будет зайти как с первого, так и со второго этажа. Его выполнят в виде амфитеатра и оснастят сценой с эстрадой, артистической, кладовой и костюмерной. Многофункциональный библиотечный центр разместится на втором и третьем этажах. Здесь оборудуют читальные залы с зоной просмотра фильмов и презентаций, место для занятий иностранным языком, зону детских инициатив и методический сектор. Занятия физкультурой будут проходить в двух спортивных залах, а питание детей организуют в двух просторных столовых на первом этаже школы. Обеденные залы рассчитаны на 200 мест начальной школы и 350 мест средней и старшей школы.

Рядом со школой появятся пространства для игр, спорта и общения. Большой спортивный комплекс под открытым небом объединит в себе футбольное поле, площадку для баскетбола и волейбола, беговую дорожку, полосу препятствий и спортивно-развивающие площадки. Прилегающую территорию озеленят, высадят деревья, кустарники, оборудуют учебно-опытную зону с эко-тропой и огородом.

Жилой квартал «Мытищи Парк» находится в Московской области, в 10 км от МКАД. Проектом предусмотрено создание насыщенной социальной инфраструктуры. Здесь уже открыт детский сад для 200 малышей. Помимо школы для 1100 учеников, строится еще одна школа на 850 мест и второй детский сад для 450 малышей. Всего проектом предусмотрено создание пяти образовательных объектов: трех детских садов и двух школ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.