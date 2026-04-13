Педагог из Мытищ купила квартиру в Королеве по соципотеке

Учитель начальных классов из городского округа Мытищи приобрела трехкомнатную квартиру в Королеве по программе «Социальная ипотека». Жилье удалось купить на вторичном рынке после консультации в школе и подачи документов, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Алла Сапронова почти 25 лет работает в МБОУ СОШ №24. По первой специальности она учитель музыки, однако позже прошла переподготовку и стала преподавать в начальных классах.

«Я работала по профессии, но потом прошла переподготовку на учителя начальных классов, и мне очень понравилось. Радуют успехи, когда вижу, как дети усвоили материал. Мне нравится, когда выпущенный мной класс хвалят в средней школе. К тому же у меня есть опыт работы с разными детьми. Это точно мое!» — рассказала педагог.

Ранее семья снимала квартиру. О программе «Социальная ипотека» Алла узнала от директора школы и решила подать документы. В результате семья приобрела трехкомнатную квартиру в Королеве, которую до этого арендовала.

«Мне подробно разъяснили все условия программы, как подать документы, и в итоге мы купили трехкомнатную квартиру в Королеве на вторичном рынке. Здесь очень хорошая транспортная доступность, легко доехать до центра. Эту квартиру до покупки мы снимали, поэтому все получилось очень быстро», — пояснила она.

Программа «Социальная ипотека» действует в Московской области с 2016 года по инициативе губернатора. Поддержку могут получить медики, учителя, молодые ученые, специалисты ОПК и тренеры. С перечнем специальностей и условиями участия можно ознакомиться на сайте профильного министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.