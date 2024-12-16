Педагог из Коломны купила квартиру благодаря программе «Социальная ипотека»

Алена Ильина уже семь лет работает в местной школе. Ее выбор профессии во многом был вдохновлен примером бабушки, которая тоже была учителем. Раньше супруги Ильины жили в съемной квартире. Когда они узнали о региональной программе, которая позволяет получить жилье, Алена решила воспользоваться этой возможностью.

«Мне очень нравится Коломна, она меня просто вдохновляет! Дом выбрали в центре города. Это вторичный рынок, мы взяли «двушку» и уже переехали», — говорит педагог.

В этом году участниками госпрограммы «Социальная ипотека» стали сразу два коломенских педагога. Помимо Алены Ильиной сертификат на приобретение жилья получила учитель русского языка и литературы школы № 12 Мария Филиппова.

Всего с начала действия программы восемь педагогов округа смогли улучшить свои жилищные условия благодаря господдержке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 талантливых специалистов. Глава региона отметил, что в любой работе, даже самой любимой и благородной, очень важна мотивация.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям. Программа очень востребована — каждый год мы выдаем порядка 300 сертификатов. В 2024-м поможем приобрести жилье на выгодных условиях еще 295 специалистам. А всего с 2016 года благодаря социальной ипотеке решить квартирный вопрос смогли уже порядка 3 000 человек», — отметил Воробьев.