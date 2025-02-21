Парковку на 26 машино-мест построят на улице Гурьева в Раменском округе

Глава Раменского округа Эдуард Малышев проверил содержание дворовых территорий на улице Гурьева. Прошлым летом многие жители обращались с просьбой о создании новых игровых площадок. Сейчас эти площадки уже установлены и соответствуют всем современным стандартам, сообщает пресс-служба администрации округа.

Когда наступят устойчивые плюсовые температуры, сотрудники МБУ «Содержание и благоустройство» приведут в надлежащее состояние существующую детскую площадку.

Вопрос парковки для автотранспорта во дворе 26 дома также стал актуальным. В ответ на многочисленные обращения жителей планируется создание новой парковки с установкой газонных решеток. Парковка рассчитана на размещение 25 автомобилей.

В связи с аварийной ситуацией Раменский водоканал закончил работы по замене поврежденного участка канализационного коллектора на улице Гурьева, неподалеку от магазина «Валентина». Работы по благоустройству после разрытия будут проведены весной.

Кроме того, глава Раменского округа обещал проработать вопрос норм накоплений отходов для приведения в нормативное состояние контейнерной площадки, расположенной между домами 24 и 26.

«Спасибо неравнодушным жителям, которые искренне радеют за свою придомовую территорию. Маленькими шагами мы достигнем большой цели!» — написал Эдуард Владимирович в социальных сетях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что следует внимательно прислушиваться к обращениям жителей.

Воробьев также отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей.