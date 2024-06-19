Паркинг с оригинальным фасадом построят в подмосковном ЖК «1-й Южный»

В ЖК «1-й Южный» в деревне Тарычево Ленинского городского округа построят многоуровневый паркинг. Проект паркинга с оригинальным фасадом получил положительное заключение экспертизы, что подтверждает соответствие проекта всем необходимым требованиям и нормам, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Четырехэтажное здание паркинга общей площадью более 13 тыс. кв. метров рассчитано на 499 машино-мест.

Особенностью проекта является его архитектурное решение: фасад паркинга будет выполнен из перфорированных металлических кассет, создающих полупрозрачную геометрическую оболочку. Такой дизайн придаст зданию визуальную легкость и современный облик. На первом этаже паркинга разместятся торговые помещения, сервисный центр и автомойка на три поста.

Строительство многоуровневого паркинга позволит решить проблему нехватки парковочных мест в развивающемся районе, а также создать порядка 30 новых рабочих мест.

«Строительство паркингов, включающих общественную функцию, соответствует современным тенденциям и требованиям к подобным объектам, — рассказал управляющий партнер ГК «Ферро-Строй» и EVRAZ STEEL Григорий Ваулин. — Мы постарались применить в объекте все наши лучшие наработки, чтобы проект сочетал высокую функциональность и эффективность, а также изящный архитектурный облик. Архитекторы паркинга уделили особое внимание фасадному решению. Сетчатая оболочка из металлических ламелей окутывает основной объем здания, создавая эффект воздушности и легкости. В противовес ей глухие поверхности скрывают от глаз пространства лифтовых холлов и лестничных пролетов. При этом первый этаж, где расположатся коммерческие помещения, максимально открыт для обзора благодаря панорамному остеклению с использованием алюминиевых профилей. Зоны въездов на парковку и автомойки выделены вертикальными вставками из металлических панелей».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.