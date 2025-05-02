Овчинский: ЖК по программе реновации на ул Игральной готов более чем на 70%

На востоке столицы в районе Богородское продолжается строительство жилого дома из двух корпусов с подземным паркингом по программе реновации, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

ЖК возводят по адресу: ул. Игральная, вл. 1.

«В районе Богородское ведется строительство дома по программе реновации площадью более 53 тысяч квадратных метров. Новостройка будет состоять из двух корпусов, в которых предусмотрено 486 квартир. Семь квартир адаптируют для комфортного проживания маломобильных граждан. Сейчас на объекте более чем наполовину завершены фасадные работы, в двух корпусах ведутся отделочные работы, устройство наружных и внутренних инженерных сетей», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В доме будут находиться современные лифты, просторные подъезды с удобной навигацией и функциональными зонами. Придомовую территорию благоустроят, оборудуют детскую и спортивную площадки для разных видов отдыха, комплексно озеленят.

ЖК возводят в районе со сложившейся городской и транспортной инфраструктурой. В пешей доступности находятся остановки общественного транспорта, объекты здравоохранения, учебные заведения, зеленые скверы и парк для ежедневных прогулок.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе.

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