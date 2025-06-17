Овчинский: жилье для реновации построят в поселке Кокошкино по проекту КРТ

В районе Внуково в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) планируется возвести жилье для программы реновации. Проект соответствующего решения опубликован на официальном портале mos.ru. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«В поселке Кокошкино района Внуково Новомосковского административного округа проведут редевелопмент трех неэффективно используемых участков, входящих в один проект КРТ. Их общая площадь составляет 1,76 га. Там планируется построить современные жилые комплексы в рамках программы реновации. На первых нежилых этажах разместят магазины, кафе, помещения для работы муниципальных учреждений», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что это позволит создать свыше 190 рабочих мест.

Общий объем жилой недвижимости составит около 48 тыс. кв. м, из которых примерно 26,8 тыс. кв. м займут квартиры. По программе реновации в новые дома смогут переехать порядка тысячи жителей Москвы. Прилегающие территории благоустроят: высадят зеленые насаждения, обустроят детские и спортивные площадки во дворах.

Участки находятся недалеко от остановочного пункта Кокошкино, который относится к четвертой линии Московских центральных диаметров. Развитая дорожная инфраструктура и наличие социальных объектов в шаговой доступности обеспечат комфортное включение новых домов в городскую среду. Рядом расположены школа, поликлиника, два детских сада, магазины и другие объекты, которые будут доступны для будущих жителей.

По КРТ в городе создают многофункциональные кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в столице 302 проекта комплексного развития территорий совокупной площадью порядка 4,2 тыс. га находятся на разных стадиях реализации и проработки. Эту работу ведут в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствую инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».