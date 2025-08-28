Овчинский: возле «Рассказовки» появятся более 2 тыс рабочих мест по программе КРТ

Город принял решение преобразовать четыре неэффективных земельных участка возле метро «Рассказовка» на Солнцевской линии. По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Владислава Овчинского, проект комплексного развития территорий охватит площадь более 9 гектаров.

Площадка получит новую жизнь благодаря программе комплексного развития территорий, утвержденной московскими властями.

«Город одобрил проект решения о комплексном развитии четырех участков у станции метро “Рассказовка”, входящих в один проект КРТ (комплексное развитие территорий). На площадках построят 262 тысячи квадратных метров недвижимости, включая 162,5 тысячи квадратных метров жилья для реализации программы реновации. Кроме того, на территории возведут три общественно-деловых комплекса и другую инфраструктуру, а один из участков передадут городу для размещения ярмарки. В результате создадут свыше двух тысяч рабочих мест. Реализовать проект планируется в течение восьми лет», – рассказал Овчинский.

Участки расположены в двух районах столицы - Внуково Новомосковского административного округа и Ново-Переделкино Западного административного округа. Они расположены на улицах Федосьино и Корнея Чуковского, в непосредственной близости от станции метро «Рассказовка» и Боровского шоссе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о реорганизации двух участков в районе Филевский Парк по программе КРТ. По поручению градоначальника в городе активно преображаются заброшенные промзоны и пустующие территории. В настоящее время в столице разрабатывается и воплощается в жизнь 336 проектов комплексного развития территорий на площади более 4,2 тысячи гектаров. Все новые городские пространства должны гармонично вписаться в общий облик Москвы.