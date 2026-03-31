Овчинский: в ТиНАО планируется построить торговый центр с многоуровневым паркингом

Согласована архитектурная концепция нового торгового центра, который построят в поселке Кокошкино, вблизи деревни Санино, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Комплекс станет новой точкой притяжения района, объединяя в себе функции повседневного ретейла и комфортного общественного пространства.

«В рамках проекта планируется возвести коммерческое здание общей площадью 16 тыс. кв. м и рядом с ним — отдельно стоящий многоуровневый паркинг на 500 машино-мест. Перед главным входом в торговый центр предусмотрены парадная площадь с мощением, зоны отдыха с приподнятыми клумбами, акцентным крупномером и хвойными растениями. Площадь территории озеленения составит более 1,1 тыс. кв. м», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Архитектурная концепция нового торгового центра вдохновлена работами всемирно известного архитектора Алвара Аалто, стиль которого характеризуют эксперименты с формами и гармоничная интеграция зданий в ландшафт.

Также известно, что со стороны главного входа будет увеличенное остекление, которое станет визуальным маркером и облегчит навигацию по территории. Узкие оконные проемы с наличниками выполнят из алюминиевых композитных панелей в цвете «хром».

Архитектура отдельно стоящего многоуровневого паркинга вступает в активный диалог с архитектурой торгового центра. Использование просечно-вытяжной сетки в отделке визуально облегчит силуэт здания и при этом позволит не перетягивать внимание на себя, став хорошим фоном для стоящего рядом здания.

