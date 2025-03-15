Овчинский: в офисном квартале у метро «ЦСКА» начались монолитные работы

На севере Москвы в Хорошевском районе продолжаются работы по возведению административно-делового комплекса, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Объект возводят по адресу Ходынский бульвар, з/у 6/2. Сейчас на площадке полностью завершены работы нулевого цикла и ведется заливка фундаментной плиты.

«Офисный квартал „STONE Ходынка 1“ общей площадью свыше 111 тыс. кв. м будет состоять из трех корпусов, объединенных подземным паркингом на 225 машино-мест. Разноуровневые башни прямоугольной формы будут отличаться увеличенной площадью остекления. Приступить к монолитным работам надземной части девелопер планирует в четвертом квартале 2025 года. Завершение строительства запланировано на 2027 год», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Кроме офисных помещений, в бизнес-квартале появятся кафе и рестораны, магазины и столовая, а также просторная бизнес-гостиная и фитнес-студия.

Прилегающая территория офисного квартала общей площадью почти 1,5 га будет благоустроена и станет продолжением парка «Ходынское поле». Проектом озеленения предусматривается посадка деревьев и кустарников. Возле объекта появятся новые пешеходные маршруты. Точкой притяжения горожан станет арт-объект, а в центре расположится амфитеатр — его каскадные ступени станут дополнительными местами для отдыха сотрудников и жителей района, отмечается в сообщении пресс-службы департамента столичной градполитики.

Станция «ЦСКА» БКЛ была открыта в 2018 году, что позволило качественно улучшить транспортную доступность Ходынского поля и стало отправной точкой для формирования делового кластера в районе со сложившейся жилой застройкой.