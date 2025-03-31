В Москве разработали два бесплатных сервиса для застройщиков

На портале «СтроимПросто» заработали два новых сервиса для застройщиков и проектировщиков, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Калькулятор процедур» и «Калькулятор ТЭП» — инструменты для анализа, планирования и реализации строительных проектов. Они полезны для инвесторов, застройщиков, разработчиков, исследовательских центров и вузов, а также могут применяться экспертами в области недвижимости и урбанистами. Это совместный проект департамента градостроительной политики Москвы и Москомархитектуры.

«Калькуляторы работают на базе нормативных актов и градостроительных стандартов Москвы. Сервисы проводят проверку по предельным техническо-экономическим показателям для строительного проекта, делают расчет, определяют список процедур и сроки, необходимые для реализации строительства. Это позволяет одновременно учитывать нормативные требования, рассчитывать ключевые параметры застройки и планировать последовательность процедур», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

«Калькулятор процедур» служит инструментом для создания маршрута реализации проекта с учетом всех этапов согласования и сроков. Он определяет последовательность этапов и сроки реализации градостроительного проекта.

«Калькулятор ТЭП» нужен для анализа техническо-экономических показателей проектируемой территории: плотности застройки, баланса жилой и нежилой недвижимости, сведений о социальных объектах для стратегического планирования и сокращения сроков реализации.

Внедрение данных сервисов дает возможность формировать оценку стоимости изменения вида разрешенного использования (ВРИ) территории, производить расчет мест приложения труда и ключевых показателей на основании региональных нормативов градостроительного проектирования, а также формировать инструкции по дальнейшим шагам для начала строительства с учетом актуальной информации по территории.

Калькуляторы в перспективе войдут в основу алгоритмов Цифрового мастер-планирования для проектирования будущей застройки и архитектурного облика города Москвы.

Воспользоваться сервисами можно на портале «СтроимПросто».

Развитие электронных сервисов для предпринимателей реализуется в рамках национального проекта «Экономика данных».