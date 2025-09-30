Овчинский: в Южном Бутове построили детский сад на 150 мест

На юго-западе столицы построили детсад на 150 мест общей площадью почти 4 тыс. кв. м. Его открытие состоялось 1 сентября, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Новый образовательный объект расположен по адресу: Варшавское шоссе, 280А, в составе ЖК «Никольские луга».

«В трехэтажном здании площадью свыше 3,8 тысячи квадратных метров предусмотрены шесть групповых ячеек с буфетной зоной, игровым залом, спальней, санузлом и раздевалкой. Также оборудованы физкультурный и музыкальный залы. Вокруг здания разместили шесть прогулочных зон с теневыми навесами и игровыми комплексами, а также две спортивные площадки. Новый объект образования передали городу, а 1 сентября он принял первых воспитанников», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Детсад оснащен пищеблоком полного технологического цикла и медпунктом с процедурным кабинетом, расположенными на первом этаже. Внутри здания предусмотрена функциональная планировка, обеспечивающая рациональное использование полезных площадей и изоляцию групповых ячеек.

На прилегающей территории застройщик также провел комплексное озеленение.