Овчинский: в Хорошево-Мневниках построили еще один ЖК по реновации

На северо-западе столицы в районе Хорошево-Мневники построили дом по реновации, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

ЖК находится по адресу: ул. Генерала Глаголева, д. 11, к. 1. Его общая площадь составила свыше 31 тыс. кв. м.

«В районе Хорошево-Мневники построили трехсекционный жилой дом по программе реновации. В новостройке 275 квартир с готовой улучшенной отделкой, соответствующей стандартам программы реновации. Их общая площадь превышает 16 тысяч квадратных метров. Придомовая территория благоустроена и озеленена. Во дворе оборудованы две детские и одна спортивная площадки. Рядом есть автобусные и трамвайные остановки, детские сады и школы, поликлиники, а также набережные и скверы», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

На первом этаже новостройки расположены 7 нежилых помещений. Здесь смогут открыться магазины, салоны, аптеки и другие социально-бытовые объекты в шаговой доступности.

Помимо этого, в ЖК создана безбарьерная среда: в подъездах отсутствуют пороги, ступени и другие препятствия, обеспечивая удобство для маломобильных граждан.

