Овчинский: в Головинском районе построят еще один дом по реновации

В Головинском районе стартовало возведение еще одного дома по программе реновации, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Новостройка будет располагаться по адресу: ул. Авангардная, з/у 12(зона 4. 1).

«Головинский — лидер среди всех районов Северного административного округа по числу домов, вошедших в действующую программу реновации. Общая площадь дома составит почти 35 тысяч квадратных метров. Он рассчитан на 340 квартир, из которых восемь адаптированы для маломобильных граждан. Жилая площадь превысит 18 тыс. кв. м», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В квартирах выполнят улучшенную отделку в соответствии со стандартами программы, лоджии остеклят — жилье будет полностью готово к заселению.

На первом, нежилом этаже разместятся магазины, пункты выдачи заказов и другие объекты инфраструктуры. Проект также предусматривает обустройство комнаты консьержа и колясочной.

Больше информации о реновации можно найти на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.