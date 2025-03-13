Овчинский: в Донском районе Москвы готовят к вводу здание «Место встречи Алмаз»

На юге Москвы близится к завершению реконструкция здания, в котором откроют современный многофункциональный районный центр «Место встречи Алмаз». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Новый объект расположен по адресу: улица Шаболовка, д. 56. Здание отличается лаконичным дизайном и узнаваемым стеклянным фасадом, характерным для сети таких центров.

«Открытие нового районного центра „Место встречи Алмаз“ намечено на первый квартал 2025 года. В 2024 году девелопер уже открыл шесть новых районных центров в разных районах столицы, а в 2025 году планирует открыть еще четыре здания. „Место встречи Алмаз“ станет 24-м объектом сети», — отметил Овчинский.

Он уточнил, что в здании суммарной площадью 5,5 тыс. кв. м оборудованы один технический, один подземный и три наземных этажа. В них расположатся фитнес-центр, рестораны, кафе, фудхолл, продуктовый супермаркет и магазины.

Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды для маломобильных граждан: входные группы оборудованы без ступеней, а для удобства перемещения между этажами установлены лифты. Девелопер сохранил не только название прежнего здания, но и воссоздал оригинальную вывеску, используя современные материалы.

Проект реализован в соответствии с международными экологическими стандартами, что обеспечивает снижение негативного воздействия на окружающую среду. Фасады здания выполнены из высокотехнологичных и экологически чистых материалов, таких как керамические панели, стекло и металл.

Застройщиком проекта является компания ADG group.